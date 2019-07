Polizei : Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Die Polizei meldet einen Fall von Unfallflucht, der sich am vergangenen Freitag zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Brunnenstraße in Gerolstein ereignet hat. Der Besitzer eines grauen Dacia Logan stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz vor dem Spielcasino ab.

Als er zurückkam, stellte er fest, dass sein Wagen beschädigt war. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.