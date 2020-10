Polizei : Unfallflucht: Zeugen gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein (red) Ein PKW-Besitzer hatte am Freitag zwischen 12.16 und 12.23 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Rondell in der Brunnenstraße in Gerolstein geparkt. Nach Mitteilung der Polizei stand zu dieser Zeit eine Parkreihe unterhalb des Autos ein Wohnmobil.

Als der Mann zum Wagen zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden am Fahrzeugheck in Höhe der Kofferraumklappe fest. Das Wohnmobil war zwischenzeitlich nicht mehr vor Ort.