Polizei : Unimog-Fahrer kollidiert mit PKW

Foto: dpa/Stefan Puchner

Oberstadtfeld (red) Ein 24-Jähriger aus Kreis Bitburg-Prüm war am Freitag mit Unimog und Anhänger auf der Kreisstraße 9 von Oberstadtfeld in Richtung Üdersdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen einer 53-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Daun.



