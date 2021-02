Polizei : Polizei erwischt in Pelm Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

ARCHIV - 12.04.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht (Foto mit Zoomeffekt). Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz will die schleswig-holsteinische Landesregierung bislang auf der Kippe stehende Stellen nun doch erhalten und sogar neue schaffen. (zu dpa "Regierungschef Günther: Neue Stellen für die innere Sicherheit") Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Pelm Ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Vulkaneifelkreis wurde am Montag gegen 9.45 Uhr in Pelm von der Polizei angehalten und nicht gerade in bester Verfassung angetroffen. Bei der Kontrolle erweckte der Mann den Eindruck, dass er mit dem Fahrzeug unter Drogeneinfluss stehend in der Vulkaneifel unterwegs war.

Die weitere Überprüfung ergab, dass der berauschte Fahrer zudem keine Fahrerlaubnis besitzt und eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte.