Blaulicht : Berauschter Autofahrer in Gerolstein von Polizei erwischt

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag ist ein 18 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Sarresdorfer Straße berauscht am Steuer erwischt worden. Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand.

