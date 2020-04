Kostenpflichtiger Inhalt: Schule : Vorfreude und Bauchweh vor Schulstart

Noch ist der Schulhof leer an der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel in Gerolstein (und auch an den anderen Schulen im Kreis). Am kommenden Montag und in einer nächsten Stufe am 4. Mai geht der Unterricht für etliche Schüler aber wieder los nach der Corona-Zwagspause. Foto: TV/Mario Hübner

Daun/Gerolstein/Hillesheim Wie sich Träger und Schulen im Kreis auf den Unterrichtsbeginn vorbereiten. Umgang mit Masken nicht einheitlich.

Am kommenden Montag ist für die ersten Schüler im Kreis Vulkaneifel die Corona-Zwangspause zu Ende, der Unterricht in der Schule geht wieder los. Bei einigen geht es dann auch direkt zur Sache, denn sie schreiben in der nächsten Woche ihre Abiturarbeiten: Das gilt für die 52 Schüler des Thomas-Morus-Gynasiums in Daun, deren erste Abiprüfung am Donnerstag, 30. April, ist, und für die Jahrgangsstufe 13 des Beruflichen Gymnasiums an der Berufsbildenden Schule (BBS) Vulkaneifel in Gerolstein.

Ebenfalls am Montag geht es los für die Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule an der Realschule plus in Daun sowie für zahlreiche Schüler von Abschussklassen an der BBS. Und das sind viele: Die der Berufsoberschule, die ihr Abi oder Fachabi auf dem zweiten Bildungsweg machen, die der Berufsfachschule II, die die Mittlere Reife anstreben, die der Oberstufe der Höheren Berufsfachschule sowie alle Schüler der Berufschulklassen des dritten Lehrjahres.

Extra Land stattet Schulen aus Der Landkreis Vulkaneifel erhält für die Schulen 6100 Mund-Nasen-Schutz-Masken und 1000 Liter Desinfektionsmittel. Das teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt mit. Landesweit sind für die Schulen 430 000 Mund-Nasen-Schutz-Masken und rund 70 000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt worden.

Der nächste, noch größere Schwung Schüler folgt am 4. Mai: Dann sind in sämtlichen Grundschulen die Viertklässler, an den beiden Förderschulen des Kreises sowie den Realschulen plus die Neunt- und Zehntklässler, an den Fachoberschulen die Stufe 11, an den Gymnasien die Stufen 10, 11 und 12 sowie an der BBS die Jahrgangsstufen 11 und 12 des Beruflichen Gymnasium, die Unterstufe der Dualen Berufsoberschule sowie die Schüler der Berufsfachschulen I und des Berufsvorbereitungsjahres an der Reihe.

Der TV hat sich bei den Schulträgern sowie in einzelnen Schulen umgehört, wie sie sich auf die besondere Situation in Zeiten der Corona-Pandemie einstellen.

Der Kreis Vulkaneifel ist Schulträger der beiden Dauner und des Gerolsteiner Gymnasiums, der BBS Vulkaneifel, der Realschule plus in Daun sowie der beiden Förderschulen in Daun und in Gerolstein. Neben dem Kontigent an Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie Desinfektionsmittel, das das Land Rheinland-Pfalz stellt, hat der Kreis nach Auskunft von Kreissprecherin Verena Bernardy „in den letzten Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet, Schutzmaterialien in größeren Stückzahlen zu erlangen“. Davon werde ein Teil ebenfalls den Schulen zur Verfügug gestellt, sodass zum Beispiel „Schüler, die ihre Maske vergessen haben, in den Schulen mit einer Maske ausgestattet werden können“. Die Ausstattung der Schulen laufe bereits, bis zum Schulstart sei diese abgeschlossen. Die nach Ansicht des Schulträgers „größte Herausforderung“ liege jedoch darin, die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln in den Schulen organisatorisch umzusetzen. Dies sei Aufgabe der jeweiligen Schulen.

In Trägerschaft der Verbandsgemeinde Gerolstein befinden sich zehn Schulen, davon zwei Grund- und Realschulen plus, eine Realschule plus sowie sieben Grundschulen mit insgesamt rund 1900 Schülerinnen und Schülern. Im Einzelnen sind dies die Grundschulen in Gerolstein, Birresborn, Neroth, Hillesheim, Üxheim, Lissendorf, Stadtkyll, die Grund- und Realschule plus Gerolstein und Jünkerath sowie die Augustiner Realschule plus Hillesheim.

Zum Schulstart für die jeweiligen Abschlussklassen am 4. Mai richten die Schulen laut Heike Görres von der VG-Verwaltung „Abstands- und Hygienevorkehrungen“ ein. Um den entsprechenden Bedarf an Flüssigseife, Einmalhandtüchern und Desinfektionsmittel zu ermitteln, stehe der Schulträger derzeit in enger Abstimmung mit den Schulleitungen und Hausmeistern. Zudem führt Görres aus: „Wir haben darüber hinaus unsere Schulsekretärinnen, Betreuungskräfte und Hausmeister mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet.“

Zur Einhaltung erhöhter Raumhygiene seien die Reinigungsfirmen bereits beauftragt worden, Tische, Pulte und Stühle sowie Türklinken, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter und andere häufig genutzt Flächen regelmäßig zu desinfizieren. Gleiches gelte für die Hygiene im Sanitärbereich, der verstärkt mit Seifenspendern Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmitteln ausgestattet werde.

Die Verbandsgemeinde Daun ist Schulträger der Grundschulen in Daun, Dockweiler, Mehren, Üdersdorf und Wallenborn sowie der Grund- und Realschule plus in Gillenfeld, wo am 4. Mai der Unterricht für die 4. Klassenstufen in den Grundschulen sowie die 9. und 10. Klassenstufen an der Realschule plus startet.

Laut VG-Sprecherin Doris Sicken werden parallel zu der stufenweise Schulöffnung die pädagogischen Angebote zum Lernen zu Hause seit dem 20. April fortgesetzt. Auch die Notbetreuung, auch an Nachmittagen, werde weiterhin angeboten.

Über den Stand der Schutzmaßnahmen (wie Desinfektionsmittelspender) in den einzelnen Schulen konnte der Schulträger aktuell keine genauen Angaben machen, die VG-Sprecherin betonte aber: „Die Verbandsgemeinde Daun wird alles daran setzen, um den Bedarf zu decken.“ Bis Ende April sollen jedoch alle Maßnahmen abgeschlossen sein.

Die Situation sei zwar nicht einfach, „unlösbare Probleme gibt es aber keine“, sagt Doris Scken. Dennoch sei es eine Herausforderung, die täglich wechselnden Anforderungen, wie Einsatz von Betreuungskräften, Gewährleistung und Neuorganisation der Mittagsverpflegung, Anpassung des Bedarfs der täglichen Grundreinigung mit zusätzlichen Desinfektionsmaßnahmen, Beantwortung der vielen Anfragen aus der Elternschaft und eben auch den Personaleinsatz „unverzüglich und zielorientiert zu lösen“.

In der Verbandsgemeinde Kelberg gibt es die Grund- und Realschule plus Kelberg und die Grundschule Uersfeld. An beiden Schulen startet der Unterricht aber erst am 4. Mai, und zwar für die 4., 9. und 10. Klassen. Derzeit ist der Schulträger damit beschäftigt, Desinfektionsmittelspender anzubringen sowie Flüssigseife, Einmalhandtücher sowie einen Notvorrat an Mund-Nasen-Schutz für Schüler, die selber keinen haben, zu besorgen. Willi Schmitz von der VG-Verwaltung sagt: „Falls die zugesagten Liefertermine eingehalten werden, sind die Maßnahmen bis Ende nächster Woche abgeschlossen. Das größte Problem sei gewesen, überhaupt noch an Desinfektionsmittelspender zu komen. Schmitz sagt: „Es konnten aber noch einige ausfindig gemacht werden, die in der nächsten Woche geliefert werden, falls nichts dazwischen kommt.“

Doch wie setzen die einzelnen Schulen die Vorgaben um, wie handhaben sie es beispielsweise mit Mund-Nasen-Schutz? Den müssen die Schüler laut Hygieneordnung der Landesregierung in den Schulbussen tragen, in den Pausen wird er empfohlen, „im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich“.

Irina Hoffmann, Konrektorin der Grundschule Daun, hat dazu eine klare Meinung: „Wir haben Vorbildfunktion. Die Kolleginnen und Kollegen werden einen Mund-Nasen-Schutz tragen und wir haben dies auch den Eltern für unsere Schülerinnen und Schüler empfohlen.“ Zum Unterrichtsstart am 4. Mai würden die drei vierten Klassen gesplittet, sodass zunächst 36 Schüler (13, 12, und elf Schüler pro Klasse) zum Unterricht erschienen, während die anderen online zuhause unterrichtet würden. Wöchenlich werde gewechselt. Zudem werde es eine vierte Gruppe für die Notbetreuung geben, derzeit fünf Schüler. Angesichts von lediglich rund 40 Schülern (bei 280 im Normalbetrieb) sieht die Konrektorin kein Problem, die Abstandsregeln einzuhalten. Sie sagt: „Erstens haben wir ein weitläufiges Gelände, zweites werden wir die Pausen versetzt machen und drittens sind unsere Schüler vernünftig. Ich denke, dass sie sich, nachdem wir sie – bildlich gesprochen – nochmals an die Hand genommen haben, an die Regeln halten werden.“ Zudem werde derzeit zusätzlich daran gedacht, in den Fluren Gänge für Hin- und Rückwege zu markieren. Um die Schüler und Eltern vorzubereiten, sei ein Elternbrief verschickt worden.

Für sie ist der erste Schultag am 4. Mai der „Dreh- und Angelpunkt“: „Wie sind die Kinder von zu Hause vorbereitet, was persönliche Hygiene, Niesetikette etc. angeht? Wie verhalten sie sich an der Bushaltestelle und im Bus?“, fragt sie – und gibt sich dennoch zuversichtlich: „Für die Ankunft in der Schule haben wir soweit alles vorbereitet, sind personell gut aufgestellt und haben den Eltern alles kommuniziert. Ich bin der Meinung, dass sich mit Ruhe und Empathie alles handhaben lässt.“

Andrea Stabel, Rektorin der Augustiner Realschule plus Hillesheim, sagt: „Wir freuen uns, dass wir wieder Kinder ins Haus bekommen.“ Doch der Neustart, der am 4. Mai mit den 9. und 10. Klassen beginnt, sei „mit sehr großem Aufwand verbunden.“ Das habe vor allem mit den besonderen Charakteristika zu tun, die die Schule einerseits auszeichneten, andererseits in Zeiten der Pandemie den Unterricht aber zusätzlich erschwere.

Die Rektorin berichtet: „Bei den Wahlpflichtfächern, die die Schüler unserer Abschlussklassen belegen, werden sie nicht im Klassenverbund, sondern klassenübergreifend unterrichtet. Da müssen wir uns noch eine Regelung überlegen.“ Auch sei es schwierig, den Praxistag für all diejenigen, die nach der neunten Klasse abgehen, beizubehalten. „Der Tag ist für diese Schüler sehr wichtig, da er ihrer Berufsvorbereitung dient. Aber für viele Schüler ist er derzeit auch gar nicht machbar, da sie beispielsweise in Altenheime und Kitas überhaupt nicht reinkommen“, erklärt Stabel. Auch darüber werde noch im Kollegium nach einer Lösung gesucht.

Probleme mit räumliche Enge hingegen bestehen an der Augustiner-Realschule nicht, da „wir ein sehr weitläufiges Areal mit vielen Gebäuden haben“. In den Pausen sollen dennoch nicht alle Schüler auf den Hof gelassen werden, außerdem „wollen wir Freistunden tunlichst vermeiden, weil sich dann ja alle immer so gerne knubbeln“, weiß die Rektorin aus Erfahrung. Auf Masken im Unterricht will sie am liebsten verzichten – aus Kommunikationsgründen. Stabel: „Ich befürchte ansonsten viele Missverständnisse, weil doch etliches über die Mimik läuft.“

Als eines der größten Probleme während der Pandemie sieht die Schulleiterin an, dass sich die Kollegen kaum noch sähen. Sie sagt: „Die Solidargemeinschaft Schule lebt vom Zusammenleben. Da sind Videokonferenzen kein Ersatz.“

An der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel in Gerolstein, der größten Schule im Kreis, geht der Unterricht bereits am kommenden Montag, 27. April, wieder los. „Da kommen rund 250 Schüler zusammen, zudem werden neben dem Abitur bis Mitte Mai bei uns Kammer- und weitere Abschlussprüfungen geschrieben“, sagt Oberstudiendirektor Günter Karst, Leiter der BBS.

Ab 4. Mai steigt die Anzahl der Schüler auf 600, was laut Karst „schon eine ganz andere Liga ist“. Unterrichtet werden soll dann – wie in anderen Schulen auch – per Rollsystem: die einen in der Schule, die anderen zu Hause.

Mit dem Schulstart ab Montag führt die Schule ein Einbahnstraßensystem ein. Karst erläutert: „In jede Klasse gibt es einen durch Klebe- und Flatterband abgetrennten Zu- und Ausgang. Zudem werden die Klassen in den Pausen verschiedenen Pausenhöfen zugeteilt. Und vor den Toiletten wird es eine Aufsicht geben, damit sie nicht zu stark frequentiert werden.“

In Sachen Hygiene, sieht er seine Schule gut gerüstet die Klassenräume seien ohnehin mit Waschbecken, Seife und Papierhandtüchern ausgestattet, an den Eingängen zu allen Gebäuden würden zudem Desinfektionsmittelspender installiert.

Doch der Schulleiter weiß auch, dass die Abstands- und Hygieneregelungen nur funktionieren, wenn sich Schüler auch daran halten. „Ich habe bei alldem schon ein wenig Bauchweh, gehe aber davon aus, dass die Schüler vernünftig sind“, so Karst.