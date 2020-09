Stadtentwicklung : Unterstützung aus Wuppertal für Dauner Junior-Uni-Projekt

Daun Vorbild Wuppertal: Auf dem Gelände der vor fünf Jahren geschlossenen Brotfabrik in Daun soll eine sogenannte Junior Universität entstehen, eine Lehr- und Forschungseinrichtung für junge Menschen zwischen vier und 20 Jahren. Hinter dem Projekt steht die Lepper-Stiftung.

(red/sts) Eine Delegation aus Wuppertal war kürzlich zu Gast in der Kreisstadt. Grund des Besuches war die organisatorische Unterstützung bei der Errichtung einer Junior Uni in Daun nach dem Vorbild der Lehr- und Forschungseinrichtung in Wuppertal. Der Gründer und Geschäftsführer der Einrichtung in Wuppertal, Ernst-Andreas Ziegler sowie die Geschäftsführerin Ariane Staab und Prokuristin Annika Spathmann stehen seit zwei Jahren in regem Austausch mit der Lepper-Stiftung. Seit 2018 unterstützt diese die Junior Uni Wuppertal mit einem sechsstelligen Betrag. Die Stifterin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Doris G. Lepper, und der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Peter Lepper, sind seit dem ersten Besuch von dem bundesweit einmaligen Konzept begeistert und fassten bereits früh den Entschluss, eine solche Institution in Zusammenarbeit mit den Machern aus Wuppertal auch in Daun zu etablieren.