Regionale Wirtschaft Gegenseitige Unterstützung beim Thema Ausbildung

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Vulkaneifel lädt für Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Ausbilderinnen und Ausbilder/Ausbildungsverantwortliche zu einem ersten Treffen in den Sitzungssaal der Kreisverwaltung Vulkaneifel in Daun ein. „Kleine Ausbildungsbetriebe sind mit dem Wunsch an uns herangetreten, ein Netzwerk zu bilden, um sich gegenseitig beim Thema Ausbildung zu unterstützen. Diesen Wunsch wollen wir aufnehmen und mit den Betrieben zu diesem Themenbereich ins Gespräch kommen“, erklärt WFG-Geschäftsführerin Judith Klassmann-Laux. Vor allem kleine Ausbildungsbetriebe sollen unterstützt und die Auszubildenden in Schulungen und Seminaren durch geschulte Fachkräfte gestärkt und gefördert werden. „Auch das Thema ,Netzwerkbildung’ steht hier im Fokus. Denkbar ist unter anderem ein Stammtisch für Azubis und/oder junge Fachkräfte“, heißt es in einer Pressemitteilung der WFG.