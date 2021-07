Stromversorgung : Unwetter: Vulkaneifelkreis wieder mit Strom versorgt

Vulkaneifelkreis Verteilnetzbetreiber Westnetz kündigt an, dass die Reparaturarbeiten noch andauern werden.

Besondere Schäden richtete das Unwetter in den Ortschaften entlang der Kyll an. Bereits am Donnerstag stellte Westnetz die sichere Stromversorgung in den Orten der Verbandsgemeinden Daun und Kelberg wieder her und zum Wochenende hin letztendlich auch die Versorgung der Ortsgemeinden in der VG Gerolstein. Alle Stationen des Verteilnetzbetreibers sind somit wieder in Betrieb, so dass darüber die Hausanschlüsse versorgt werden können. An einigen Stromanlagen kam es durch die Überschwemmungen zu größeren Schäden, die Westnetz in den kommenden Tagen und Wochen reparieren wird.