Nachruf : Gerhard Krag 96-jährig verstorben

Daun (avi) Gerhard Krag ist im Alter von 96 Jahren verstorben und mit ihm ist ein Stück Dauner Geschichte zu Ende gegangen. Der Verstorbene war sehr bekannt und beliebt, auch wegen seiner Hilfsbereitschaft.

Gerhard Krags Liebe zur Heimat und zur Natur und sein Glauben an göttliches Lenken gaben ihm Kraft, mit Geduld und feinsinnigem Humor den Alltag und seinen Beruf als Fahrer und Hausmeister bei der Kreisverwaltung zu meistern.

Dabei war sein Leben alles andere als einfach gewesen: Ein schreckliches Ereignis musste er als junger Soldat erleben und verkraften: Als er auf der Durchreise an die Front kurz seine Eltern besuchen wollte, musste er mit Erschütterung feststellen, dass diese mitsamt seinen Geschwistern wenige Tage zuvor einem Bombenangriff zum Opfer gefallen waren. So stand er in den Trümmern seines Elternhauses und fand nur mehr Teile einer Hand seines kleinen Bruders.