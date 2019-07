Verwaltung : Grund zur Freude: Studium und Lehre mit Erfolg beendet

Daun (red) Landrat Heinz-Peter Thiel und Ausbildungsleiter Mark Hallfell haben den Nachwuchskräften der Kreisverwaltung Vulkaneifel zu ihren bestandenen Ausbildungs- und Studienabschlüssen gratuliert. Die Beamtenanwärter beendeten ihr dreijähriges Studium oder ihre zweijährige Ausbildung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) und der Zentralen Verwaltungsschule (ZVS) des Landes Rheinland-Pfalz.

Der rheinland-pfäzische Innenminister Roger Lewentz überreichte in der Feierstunde in der Stadt- und Kongresshalle Vallendar den Absolventinnen und Absolventen ihre Urkunden zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Verwaltung und Verwaltungsbetriebswirtschaft beziehungsweise zur Verwaltungswirtin oder zum Verwaltungswirt.