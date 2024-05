Gefahr für die Allgemeinheit Der Brandstifter von Gerolstein muss in die Psychiatrie

In der Nacht zum 6. Oktober 2023 hatte der Beschuldigte in Gerolstein nacheinander drei Autos in Brand gesteckt, wobei auch ein Haus erheblich beschädigt wurde. Der Täter handelte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wie auch der Dritten Großen Strafkammer aufgrund seines Zustandes ohne Schuld, wobei das Gericht auf das psychiatrische Gutachten verweist. Dazu der Vorsitzende Richter Armin Hardt: „Beim Beschuldigten war die Einsichtsfähigkeit in das Unrecht der Taten aufgehoben.“