Ute Bales hat in der Galerie May in Pützborn aus ihrem Roman „Bitten der Vögel im Winter“ gelesen.Er handelt von dem Völkermord der Nazis an den Sinti und Roma.