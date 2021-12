Wahl : UWG Vulkaneifel: Das plant der neue Vorstand

Der neue Vorstand der Unabhängigen Wählergemeinschaft Vulkaneifel will sich im Kreis breiter aufstellen. V.l.n.r.: Leslie Raabe (1. Beisitzende), Marco Okovic (Beisitzender), Kai-Uwe Dahm (stellvertretender Vorsitzender), Ariane Böffgen-Schildgen (Vorsitzende), Antje Meier (Schatzmeisterin), Elisabeth Reinarz (Beisitzende), Helmut Adrian (Schriftführer). Foto: Nowakowski Vladi

Lissendorf Die Unabhängige Wählergemeinschaft Vulkaneifel wählt Ariane Böffgen-Schildgen und Kai-Uwe Dahm zu neuen Vorsitzenden. Ziele gibt es reichlich.

Das bisherige, gleichberechtigte Führungstrio aus Hans-Herrmann Grewe, Rudolf Matthey und Markus Fohn tritt samt Schriftführer Matthias Diederichs in die zweite Reihe und macht damit den Weg für eine Neuausrichtung der UWG frei. „Wir wollen uns im Kreis breiter aufstellen“, teilt Ariane Böffgen-Schildgen, die neue Vorsitzende, mit.

Es gelte weiterhin, bis zur Kommunalwahl 2024 wichtige Themen anzugehen, und das am besten mit vielen weiteren engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich ohne Parteibuch für den Kreis Vulkaneifel einsetzen wollen. „Stichworte sind Familie, gutes Wohnen, gut ausgestattete Schulen und ausreichende medizinische Versorgung“, sagt Böffgen-Schildgen. „Das Leben in der Vulkaneifel soll vor allem für junge Familien attraktiver werden, die Bevölkerungsabwanderung muss gestoppt werden.“ Ein wichtiges Ziel sei, entsprechende Ausschüsse des Kreistags mit UWG-Mitgliedern zu besetzen, sagt Böffgen-Schildgen, die die Wählergemeinschaft dort im Augenblick alleine und in einer Fraktionsgemeinschaft mit der SPD vertritt. „Das soziale Engagement der SPD kommt den Zielen der UWG sehr nahe“, sagt sie zur Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten.