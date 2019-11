Feier : VdK lädt zur Weihnachtsfeier

Gerolstein (red) Der VdK Rheinland-Pfalz, Ortsverband Gerolstein veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, um 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) eine Weihnachts- und Jahresabschlussfeier in der Stadthalle am Rondell. Der Eigenanteil beträgt zehn Euro pro Person.

Anmeldung bis Sonntag, 1. Dezember bei Erwin Schmitz unter Telefon 06591/980081 (ab 18 Uhr) oder per E-Mail an schmitz-pelm@t-online.de