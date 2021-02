Wirtschaft : Initiative Gründen auf dem Land stellt Programm für 2021 vor

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel bietet erneut umfangreiche Beratung zum Thema Existenzgründungen an. Foto: dpa/Martin Schutt

Daun/Wittlich/Cochem Die Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell organisieren wieder ein umfangreiches Veranstaltungsangebot für Existenzgründer.

(red/sts) Existenzgründer in der Region können in diesem Jahr aus zwölf Einzelveranstaltungen wählen, bei denen ihnen (vorerst digital) Informationen und Beratung rund um die berufliche Selbstständigkeit vermittelt werden.

Damit die Suche nach dem richtigen Berater nicht zum Hindernislauf wird, findet auch in diesem Jahr mehrmals ein sogenannter Gründungsberatungs-Parcours in der Region statt. Im Rahmen dieser Beratungstage besteht für die Existenzgründer die Möglichkeit, ein individuelles Feedback zu ihrem Gründungsvorhaben einzuholen. Dabei stehen jeweils verschiedene Experten, wie beispielsweise die Existenzgründungsberater der Wirtschaftsförderung und Wirtschaftskammern, Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmensberater oder auch Marketingexperten zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei den zwei Thementreffs stehen Expertenvorträge im Mittelpunkt. Dort können sich Existenzgründer und Jungunternehmer im Laufe des Jahres Informationen zu gründungs- und unternehmensrelevanten Fragen einholen.Längst zu einem festen Bestandteil des Veranstaltungsprogramms der Initiative „Gründen auf dem Land“ sind die IHK-Infoabende geworden. Bei dieser Veranstaltung werden – in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern Koblenz und Trier – die wesentlichen Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit erläutert: von der Entwicklung eines Businessplans bis hin zum Unternehmensstart.

Seit zwei Jahren finden im Rahmen von „Gründen auf dem Land“ auch regelmäßig Crowdfunding-Workshops statt. 2021 sind es zwei an der Zahl – via Webkonferenz. Denn: Für die Realisierung eines Projektes oder einer Gründung braucht es oftmals eine Anschubfinanzierung. Die ist aber nicht immer so einfach zu erhalten. Mit Crowdfunding hat sich in den vergangenen Jahren eine Methode entwickelt, mit der eine Finanzierung zu realisieren ist.

Die Finanzierung durch eine große Zahl von Geldgebern bietet aber mehr als den rein finanziellen Vorteil. Vielmehr kann eine solche Kampagne als Test genutzt werden, ob man die Zielgruppe von seiner Gründungsidee überzeugen kann. Außerdem stellt eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auch immer ein positives Marketingwerkzeug dar, um ein Projekt bekannt zu machen.

Die erste Veranstaltung in diesem Jahr im Rahmen von „Gründen auf dem Land“ ist der Beratungs-Parcours vom 15. bis 19. März. Auch diese Veranstaltung wird digital via Webkonferenz stattfinden. Nähere Informationen dazu sowie die weiteren Termine finden such auf der Homepage unter www.gruenderland-vulkaneifel.de.