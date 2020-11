Freizeit : Der Natur auf der Spur

Gerolstein/Hillesheim Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel mit Sitz in Prüm organisiert am Samstag, 14. November, von 14.30 bis 17.30 Uhr, im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Der Natur auf der Spur“ einen Workshop zum Thema „Die Ernte des Sommers in Salben gerührt“.

Die Veranstaltung findet in diesem Monat in Kleinstgruppen im Seminarraum statt und wird mit Masken durchgeführt. An diesem Tag lernen die Teilnehmer verschiedene Pflanzen (Lavendel, Zitronenmelisse und Johanniskraut), ihre Verarbeitung und Verwendung neu kennen. Aus im Sommer angesetzten Ölen rühren und kochen sie gemeinsam drei unterschiedliche Salben: Lavendelsalbe, Johanniskrautsalbe und ein Lippenpflegebalsam (pflegend, aber auch vorbeugend gegen Herpes). Die Kosten betragen 15 Euro plus sechs Euro Material.