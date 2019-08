Gesellschaft : Von A (wie Ausstellung besuchen) bis Z (wie Zur Ruhe kommen)

Hillesheim Dass zurzeit vieles in Bewegung ist, was die Gemeinschaft und das Leben betrifft und verändert, ist Thema der sechsten Veranstaltungsreihe vom 1. bis 14. September in der Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land.

Die Musik ist eine tragende Säule der diesjährigen Reihe. Ob zur Eröffnung am 1. September in der Pfarrkirche Hillesheim beim Auftritt des Poetry-Slamers Dalibor Markovic (Frankfurt am Main), dessen künstlerische Wurzeln in der Musik liegen. Er macht aus Lauten Rhythmen und tritt zusammen mit der einheimischen Band SchmitzBackes & Co (Densborn) mit ihrer „echten handgemachten Musik in abenteuerlicher Mischung ohne großen technischen Aufwand“ auf. Oder beim Konzert „Glaube Liebe Hoffnung“ mit Adrian und Liliya Kurzawa (Wiesbaum) und Johannes Banken (Ahaus/Münsterland) am 8. September sowie beim Abschlussgottesdienst mit Liedern von Taizé am 14. September, jeweils in der Alten Kirche Wiesbaum.