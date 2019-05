Bahnverkehr : Verbände setzen Signal pro Bahn

Das waren noch Zeiten, als Dampfloks auf der Eifelquerbahn (hier bei Betteldorf) unterwegs waren. Über eine zukünftige Nutzung der Strecke gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Foto: klaus kimmling (kik)

Gerolstein/Daun/Kelberg/Ulmen Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz Pro Schiene haben vorgeschlagen, bundesweit mehr als 3000 Kilometer Gleise zu reaktivieren. Mit auf der Liste ist auch die Eifelquerbahn von Gerolstein nach Kaisersesch.

Er ist gerade mal ein paar Wochen alt, der Verein Eifelquerbahn, der sich für die Reaktivierung der etwas mehr als 50 Kilometer langen Strecke einsetzt, da bekommt er schon Unterstützung von zwei bundesweit aktiven Verbänden.

Die Allianz pro Schiene und der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) plädieren dafür, viele stillgelegte Nahverkehrs- und Güterstrecken wieder in Betrieb zu nehmen. Sie haben eine Liste von 186 Projekte mit etwa 3000 Kilometern Schienen vorgestellt und verweisen darauf, dass sich die schwarz-rote Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hat, bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden zu gewinnen wie bisher und gleichzeitig mehr Güterverkehr auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern.

Info Möglichkeiten einer Reaktivierung ausloten Geht es nach den Kreisen und Verbandsgemeinden, durch die Strecke führt, wird die Bahntrasse gekauft und ein Radweg gebaut. Vor allem die SPD sieht das kritisch. „Dies wäre vor dem Hintergrund der aktuellen verkehrs- und klimapolitischen Debatten, auch mit Blick auf die kommenden Generationen, ein schwerwiegender Schritt“, erklärt die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt. Um die Möglichkeiten einer Reaktivierung auszuloten, lädt sie zu einem Fachgespräch „Zukunft der Eifelquerbahn“ für Montag, 3. Juni, um 19 Uhr ins Forum Daun ein. Im Mittelpunkt wird ein Vortrag von Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), zu „Perspektiven der Reaktivierung von Bahnstrecken“ stehen.

Mit auf der Liste der Verbände: die Eifelquerbahn. Deren Abschnitt von Kaisersesch bis Ulmen wird mit der Priorität „dringlich“, der Abschnitt von Ulmen über Daun bis Gerolstein mit der Priorität „hoch“ eingestuft.

Für den Verein Eifelquerbahn, der seinen Sitz in Kötterichen in der Verbandsgemeinde Kelberg hat, ist das eine echte Steilvorlage für seine künftige Arbeit. Die organisatorischen Hürden wie die Anerkennung als gemeinnütziger Verein sind zwichenzeitlich genommen: „Wir freuen uns sehr, dass alles so reibungslos funktioniert hat, hier hat sich die entsprechende Vorarbeit bezahlt gemacht“, erklärt der Vorsitzender Jens Wießner. Nun sollten die „positive Impulse“ genutzt werden, um ein mögliches endgültiges Aus für die Schienen zu verhindern.

Der Vorstand habe schon Kontakt zur Politik aufgenommen, woraus sich erste Gespräche in den Kommunen sowie in der Landespolitik ergeben hätten. Zudem seien die Planung der ersten Aktivitäten vorangetrieben worden. Erster öffentlicher Auftritt ist die Teilnahme des Vereins an „Daun spielt!“ am 16. Juni. Dort wird er mit einem Infostand vertreten sein.

Für den öffentlichen Personennahverkehr wird die Eifelquerbahn schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt. Für touristische Fahrten wurde sie von von 2001 bis 2012 genutzt, seitdem sind alle Bemühungen zur Reaktivierung der Eifelquerbahn durchweg gescheitert.

Daraus haben die Kreise Vulkaneifel und Cochem-Zell sowie die Verbandsgemeinden Gerolstein, Daun, Kelberg, Ulmen und Kaisersesch, durch die Strecke führt, Konsequenzen gezogen. Erste Priorität hat für sie der Kauf der Trasse, um die Strecke zu sichern. Eine künftige Nutzung könnte ein Radweg sein.

Allerdings müssen sich die Kommunen, was ihre Verkaufsabsicht angeht, in Geduld üben. Denn es gibt Interessenten aus der Bahnbranche: die Eifelbahn Verkehrs GmbH aus Linz (Kreis Neuwied), Betreiberin der Kasbachtalbahn von Linz nach Kalenborn, und die Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH aus Brohl-Lützing (Kreis Ahrweiler). Wer den Zuschlag bekommt, darüber entscheidet die Deutsche Bahn als Besitzerin der Strecke.

