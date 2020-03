Sport : Neuer Belag soll Läufern und Schülern Beine machen

Daun Umbau ist gestartet: Verbandsgemeinde Daun lässt Tartanbahn im Wehrbüschstadion für eine Dreiviertelmillion Euro erneuern. Im Mai soll die neue Anlage fertiggestellt sein.

Dutzende aufgerollte Gummibahnen türmen sich wie auf einem orientalischen Teppichgroßmarkt auf dem Feld hinter dem Fußballtor, ein Arbeiter klopft in mühsamer Handarbeit Kunststoff- und Bitumenreste von den maroden Betonrinnsteinen, schießlich muss der Bauschutt getrennt werden. Ein Baggerfahrer schabt mit seiner Schaufel unentwegt den Bitumenboden, der unter der Laufbahn zum Vorschein kommt, ab und türmt die Überreste zu Haufen auf, ein anderer lädt sie per Hublader auf und kippt sie in den Lastwagen, das Wehrbüschstadion mit abgezogener Kunststofflaufbahn sieht aus wie eine Großbaustelle und nicht mehr wie eine Sportstätte.