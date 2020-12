Kommunalpolitik : Verbandgemeinde Daun: Stichwahl für das Bürgermeisteramt (Liveticker)

Wer wird ins Bürgermeisterbüro im Dauner Rathaus einziehen: Thomas Scheppe oder Jens Jenssen? Darüber wird am Sonntag entschieden. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Darscheid Am Sonntag haben die Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Daun das letzte Wort gehabt: Wer tritt die Nachfolge von Werner Klöckner als hauptamtlicher Bürgermeister an? Die Auszählung im Liveticker:

Beim ersten Wahlgang am 29. November waren drei Bewerber ins Rennen gegangen: Thomas Scheppe aus Darscheid für die CDU, Jens Jenssen aus Daun für die SPD und Tim Becker aus Darscheid als parteiloser Kandidat.

Da keiner der drei die absolute Stimmenmehrheit von 50 Prozent erreicht hat, fand am Sonntag die Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt: Thomas Scheppe kam auf 44,3 Prozent, Jens Jenssen auf 32,7 Prozent.

Bei den Bürgermeisterwahlen 2009 und 2018 stand das Ergebnis quasi von vornherein fest, war doch Werner Klöckner jeweils der einzige Bewerber. Eigentlich wäre seine Amtszeit erst 2026 ausgelaufen, aber Klöckner war im Sommer nach 26 Jahren an der Spitze der VG aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen.

Vor diesem Hintergrund wurde ein neuer Hausherr des Rathauses in der Dauner Leopoldstraße gesucht. Dort hatten in der bisherigen VG-Geschichte stets CDU-Männer das Sagen: von Julius Saxler über Adolf Waldorf bis zu Werner Klöckner.