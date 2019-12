Schulinfrastruktur : Verbandsgemeinde Daun reagiert auf wachsende Schülerzahlen 

Wallenborn/Daun Der Standort Wallenborn bekommt mehr Platz durch einen Erweiterungstrakt. Dieses Vorhaben soll möglichst bis zum Schuljahr 2020/2021 umgesetzt sein.

Vor zwei Jahren drohten 41 Grundschulen das Aus, darunter auch die in Wallenborn, die unterhalb der vom Land festgelegten Mindestgröße von drei Klassen lag. Der Protest dagegen war erfolgreich, der Schulstandort blieb erhalten. Und mittlerweile ist klar, dass die Zahl der Schüler steigt, im Zeitfenster bis einschließlich Schuljahr 2024/2025 wird es wieder vier Klassen geben und damit die Vorgabe des Landes erfüllt sein. Mehr Schüler brauchen mehr Platz: 2012/2013 hatte die Verbandsgemeinde (VG) Daun als Trägerin der Schule fast 500 000 Euro in das Gebäude in Wallenborn, nun muss sie auf die wachsende Zahl der Schüler reagieren. Aber wie?