Kein Direktkandidat? Der Chefsessel wird trotzdem besetzt Verbandsgemeinde Daun: Warten auf die Wahl nach der Wahl

Am 9. Juni finden Europa- und Kommunalwahlen statt. In der Verbandsgemeinde Daun stellen sich als Bürgermeisterkandidaten und -kandidatinnen der Direktwahl durch die Bevölkerung drei Frauen und dreißig Männer in zwanzig Gemeinden und sechs Ortsteilen. In knapp der Hälfte der Orte in der VG gibt es allerdings keine Direktkandidaten für den Bürgermeisterposten.

Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat