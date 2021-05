Bildung : Verbandsgemeinde Gerolstein kann digitale Erweiterung für acht Schulen voranbringen

Gerolstein Rund 920 000 Euro stehen der Verbandsgemeinde Gerolstein für den Ausbau zur Verfügung.

(red/sts) Es ist das große Thema vieler Kommunen: die Digitalisierung – und dabei besonders die der Schulen. Was sich auch die Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein auf die Fahne geschrieben und sich als Ziel gesteckt hat: Bis 2023 werden alle zehn Schulen in VG-Trägerschaft mit rund 1900 Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten ausgestattet und die digitale Infrastruktur erweitert.

Die technische Umsetzung übernehmen überwiegend die IT-Fachleute der VG-Verwaltung, sie werden von IT-affinen Lehrern vor Ort unterstützt. So wie in der Grundschule in Lissendorf, in die 77 Kinder gehen, die von sechs Lehrern unterrichtet werden.