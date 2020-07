Fundsachen : Verbandsgemeinde sucht Besitzer von Fundsachen

Daun In Daun liegen im Fundbüro etliche verlorene Gegenstände, für die noch niemand Ansprüche geltend machte.

Beim Fundamt der Verbandsgemeinde Daun sind einige Gegenstände abgegeben worden, deren Besitzer sich noch nicht gemeldet haben und die gesucht werden. Folgende Fundsachen wurden in den vergangenen Wochen in der Verwaltung abgegeben:

Ein petrolblauer Pullover und ein Crusher, liegen geblieben in Daun hinter dem Verkehrsgarten; ein Sicherheitsschlüssel der Marke „Clip ZI IKON“, gefunden auf dem Rundweg am Weinfelder Maar; ein Autoschlüssel von Mercedes mit einem Einkaufswagenclipanhänger, gefunden auf dem Weg zwischen dem Kapellchen in Dockweiler und dem Betteldorfer Wald; ein Kinderbuch mit dem Titel „Schwesternherz“, gefunden im Park an der Kreuzung Schweizstraße und Waldenbungert; eine schwarze Fleecejacke mit einem VW-Schlüssel sowie einem Hausschlüssel, gefunden an der Straße zwischen Bleckhausen und Schutz.