Kommunalpolitik : Einnahmen sinken, Ausgaben steigen

Klaus Schildgen, CDU: „Respekt vor Richard Bell und seinem Team, die den Haushaltsplan für das kommende Jahr in nur 21 Tagen auf die Beine gestellt haben. Wir haben dem Kompromiss, die Umlage auf 37,5 Prozent festzusetzen zugestimmt, doch wir sollten auch die Ausgabenpolitik im Auge behalten, denn auch die finanziellen Zuwendungen seitens des Landes gehen zurück.“

Georg Linnerth, SPD: „Wir stimmen dem Haushaltsplan für 2020 zu, denn mit ihm kann weiter gearbeitet werden. Alle Investitionen im kommenden Jahr haben ihre Berechtigung, denn diese Aufgaben müssen wir wahrnehmen. Die Festsetzung der VG-Umlage auf 37,5 Prozent halten wir für eine gute Lösung.“

Horst Lodde, Bündnis 90/ Die Grünen: „Die ehemaligen Verbandsgemeinden haben in den vergangenen Jahren mit Blick auf die Fusion offensichtlich ihre Investitionen zurückgefahren. Nun gibt es in der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein einen Stau an geplanten Vorhaben. Es gibt eine große Zahl an Begehrlichkeiten der jeweiligen Parteien zu Investitionen, aber auch Notwendigkeiten, über die in diesem Gremium sachlich abgestimmt werden muss.

Karin Pinn, FWG: „Wir hätten uns gewünscht, dass die VG-Umlage für die Ortsgemeinden unter die nun festgesetzten 37,5 Prozent gesunken wäre. Erfreulich ist, dass die Verbandsgemeinde viel in Schulen und damit in unser aller Zukunft investiert. Wir reden alle von einem schwierigen Jahr nach der Fusion. Ich glaube nicht, dass der Druck im kommenden Jahr abnehmen wird.“

Sandra Dreimüller, FDP: „Dass wir den Haushalt heute verabschieden können, beweist die Leistungsfähigkeit dieses Gremiums. Die Senkung der umlage ist ein Kompromiss, dem wir gerne zustimmen. Dennoch wünschen wir uns für die Zukunft bei Investitionen eine konsequente Kostenorientierung.“