Verwaltung : Verwaltung im Vulkaneifelkreis: Persönlicher Kontakt nur noch in besonderen Fällen

Daun/Gerolstein/Kelberg (mh/sts) Wegen der Corona-Krise ist die Verbandsgemeindeverwaltung Daun bis auf Weiteres für den öffentlichen Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen. Sofern ein Anliegen dringlich ist und weder schriftlich, noch per E-Mail oder telefonisch abgewickelt werden kann, ist telefonisch ein persönlicher Termin mit den Mitarbeitern zu vereinbaren.

Im Rathaus in Gerolstein sind ebenfalls Vorkehrungen getroffen worden, um eine Virus-Ausbreitung zu verhindern. Büroleiter Hans-Josef Hunz berichtet: „Jeder Bürger sollte genau überlegen, ob sein Anliegen so dringend ist, dass er persönlich vorbeikommen muss.“ Wer komme, müsse sich am Haupteingang melden. Der zuständige Sachbearbeiter komme dann runter und bespreche kurz die Dringlichkeit des Anliegens. „Falls dies gegeben ist, darf er rein. Grundsätzlich aber sind alle Eingänge geschlossen. Wir wollen damit verhindern, dass übermäßig viel Publikumsverkehr im Haus ist“, sagt Hunz. Telefonisch sei die Verwaltung aber wie gehabt zu erreichen.

Geschlossen sind mittlerweile auch die Tourist-Informationen im Gesundland Vulkaneifel, sind aber per Telefon oder E-Mail erreichbar: in Manderscheid (Telefon 06572/99899005, manderscheid@gesundland-vulkaneifel.de), in Daun (Telefon 06592/95130 oder daun@gesundland-vulkaneifel.de), in Bad Bertrich (Telefon 02674/932222 oder bad-bertrich@gesundland-vulkaneifel.de) und in Ulmen (Telefon 02676/9599002 oder ulmen@gesundland-vulkaneifel.de). Auch der Gäste- und Buchungsservice ist weiterhin erreichbar unter Telefon 06592/951370 oder info@gesundland-vulkaneifel.de. Die Tourist Information Daun bleibt auch ohne die Beratung vor Ort frei zugänglich. Alle Gäste können sich an den ausliegenden Flyern bedienen.