Ukraine-Hilfe Untersützung für die Ukraine: Wie der Verein Eifellicht hilft (Fotos)

„Wir bleiben ohne Pause dran!“,teilt der Vorsitzender Heinz-Peter Thiel dem Volksfreund mit. „Wir wollen die Not bedürftiger Menschen durch bedarfsgerechte Unterstützung lindern. 30 Jahre ging unsere Hilfe nach Russland.“ In den letzten zwei Jahren lag der Fokus auf Flutkatastrophe in der Eifel, Ukraine-Krieg und Erdbeben Türkei. Unsere Aufgabe ist die Beschaffung von Hilfsmitteln für Menschen, die sich aufgrund von Krankheiten, Krisen, Konflikten oder Naturkatastrophen in akuten Notlagen befinden. „Dazu sind verlässliche Kontakte und Kooperationen notwendig. Wir verfügen über zuverlässige Netzwerke. Unsere Hilfe kommt 1:1 bei den Menschen an! Nicht nur als Einmal-Aktion, sondern da wo wir Ankerpunkte haben, bleiben wir verlässliche Partner! So wirken wir nachhaltig und können jedem Spender und Unterstützer dokumentieren, was seine Hilfe bewirkt!"