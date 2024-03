Die Handys sind heißgelaufen Verein Eifellicht: Hunderte Rollstühle, Rollatoren und Toilettenstühle sind unterwegs nach Rumänien

Gerolstein · Die Hilfsbereitschaft war enorm: Der Verein Eifellicht hat aus der Region Trier unzählige Spenden für einen Hilfstransport nach Rumänien erhalten. Was das an Organisation erfordert und warum die Hilfe so wichtig ist.

14.03.2024 , 06:38 Uhr

Von Clara Zins-Grohe