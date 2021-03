Ehrenamt : Tierteller Eifel sucht Spenden

Jünkerath Der Verein Tierteller Eifel teilt mit, dass für seine Arbeit dringend Spenden benötigt werden. Unter andrem mangele es derzeit an Feuchtfutter für Hunde und Katzen. In Jünkerath wird deswegen am Donnerstag, 25. März, von 14 bis 16 Uhr eine Spendenannahmestelle vor der Bahnhofstraße 28 eingerichtet.

