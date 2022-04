Sport : Dauner Verein übergibt Spende an Partner TuS 1898 Ahrweiler

Von links: Frank Wieber, Erster Vorsitzender des TuS 05 Daun, Erwin Plein, stellvertretender Abteilungsleiter beim TuS Daun, Sabine Schenke, Geschäftsführerin des TuS 1898 Ahrweiler, und Peter Ropertz, Zweiter Vorsitzender des TuS Ahrweiler. Foto: Walter Jendl

Ahrweiler (red) Die Hochwasserkatastrophe an der Ahr 2021 hat auch an der Sportinfrastruktur der Vereine in dieser Region große Schäden angerichtet.

Aus Solidarität mit ihnen nahm der TuS 05 Daun im September Kontakt mit dem TuS 1898 Ahrweiler auf. Er wollte im sportlichen und auch finanziellen Bereich helfen. Mit rund 1300 Mitgliedern hat der TuS Ahrweiler eine ähnliche Größe wie der TuS Daun.

Dem Verein TuS 1898 Ahrweiler steht aktuell nur ein einziges Zelt für seine Mitglieder zur Verfügung, aufgebaut direkt an der Ahr. Foto: Walter Jendl

Bei einem ersten Treffen wurden Unterstützung und Zusammenarbeit auf lange Sicht vereinbart. Im sozialen und sportlichen Bereich sollen Treffen von Kindern und Jugendlichen beider Vereine in Daun stattfinden, da die gesamten Sportanlagen in Ahrweiler zerstört wurden. Der Verein in Ahrweiler hat aktuell nur ein Zelt für seine Mitglieder, aufgebaut direkt am Fluss.