Technik : Rollende Raritäten im Regen beim Oldtimer- und Veteranentreffen in der Vulkaneifel

Hillesheim Trotz Regenwetters kam die Old- und Youngtimerszene in Hillesheim gut gelaunt zusammen. Es war bereits die 29. Auflage des Treffens, zu dem auch die Vereinsolympiade mit Wettbewerben gehört.

Am auch sehr verregneten Samstag traten die regionalen Vereine in der legendären Vereinsolympiade gegeneinander an. Sie ist immer ein Highlight des Oldtimertreffens in Hillesheim. Es waren spannende, aber auch durchaus lustige Wettbewerbe, die den Ehrgeiz herausforderten. Abends ging die Party weiter: Im „Oldie-Schuppen“ traf man sich wieder und stieß an, auf einander und die guten alten automobilen Schätze. Bei Live-Musik und Tanz fieberten alle Gäste der großen Tombola entgegen.