Schalkenmehren/Daun Brot als Todesursache: Verendetes Zicklein am Weinfelder Maar gefunden.

(red/aff) Seit mehreren Jahren erfreuen die Ziegen am Weinfelder Maar nicht nur die vielen Maarbesucher. Sie halten das Gelände durch die Beweidung auch offen und leisten auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des wertvollen Lebensraumes am Maar (siehe Info). Doch das Idyll ist nicht mehr ganz perfekt. Laut Mitteilung der Dauner Gruppe des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) hat sich dort nämlich erneut ein Fall falsch verstandene Tierliebe ereignet, der zum Tode eines Zickleins führte.

Ein Maarbesucher war auf das verendete Tier gestoßen und hatte darüber das Forum Daun informiert. Von dort wurde wiederum der Halter der Ziegen über den Tod eines seiner Tiere in Kenntnis gesetzt . So konnte er nicht nur das tote Zicklein bergen, er fand auch die Ursache heraus.

(aff) Die Landschaften der Eifel wurden über Jahrhundertelang bewirtschaftet, mit dem Wegfallen dieser Beweidungen verändert sich die Kulturlandschaft. Magerwiesen wie in der Schönecker Schweiz drohen zu verholzen, wenn der Mensch nicht regulierend eingreift. Schaf- und Ziegenbeweidung ist dabei eine gute Methode, um Gehölzeinwanderung zu kontrollieren und das Gras nicht zu dominant werden zu lassen. Mehr als jede andere Nutztierart können Ziegen einen großen Teil ihrer Ernährung aus Laub und Rinde decken und sind damit perfekt dazu geeignet Kulturlandschaften wie die der Eifel zu erhalten und das nicht nur auf flacher ebene. Sie klettern gerne und können damit auch in unwegsameren Flächen eingesetzt werden, wo Maschinen und andere Nutztiere möglicherweise Probleme haben. eigen zudem im Stande auf zwei Beinen stehend Laub zu fressen – für Schafe wäre es nicht erreichbar. Hilfreich ist auch die gespaltene Oberlippe von Ziegen, die erlaubt Futter gezielt zu „greifen“. So können sie auch Dornensträucher beäsen.

Weitere Ziegen, darunter auch der Bock der Herde, hätten mit aufgeblähten Bäuchen eindeutig darauf hingewiesen, was geschehen sein musste: Sie waren mit Brot gefüttert worden. Ziegen geben die in ihrem Pansen, einer großen Gärkammer des Magens, entstehenden Gärgase durch einen besonderen Reflex, den Ruktus, ab. Brot erzeugt mit seinen Kohlenhydraten jedoch ein Übermaß an Gärgasen. Sie können nicht mehr durch das für Wiederkäuer typische, besondere Rülpsen abgeben werden.

So lieb es auch gemeint sein mag und soviel Freude des Füttern der Ziegen auch bereitet, Besucher werden mit Nachdruck darum gebeten, kein Futter zum Maar mitzubringen, um den Tieren etwas vermeintlich Gutes zu tun – eine falsche Ernährung kann, wie der traurige aktuelle Fall leider zeigt, fatale Folgen haben. Rund um das Maar steht ausreichend Futter zur Verfügung. Keine Ziege, kein Esel muss hungern und selbst wenn eine Zufütterung nötig wäre, übernähme das der Halter, der Halter, der schließlich am besten weiß, was seine Tiere fressen dürfen und was eben nicht.