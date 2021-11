Kommentar : Eine große Chance für Gerolstein

Keine Frage: Das ehemalige Hotel Dolomit ist ein Schandfleck der Stadt Gerolstein. Allerdings: ein Schandfleck mit Potential. Das Grundstück liegt günstig, die „Busenvilla“ ist charakteristisch. Mit dem nötigen Kleingeld lässt sich hier also sicher etwas Tolles realisieren.

Dass hier so lange nichts passiert ist, lag wohl auch daran, dass die Stadt sich für das Areal offensichtlich nicht interessiert hat. Mit der Vermarktung hat man sich im Rathaus nicht befasst und offenbar auch keine eigenen Ideen für die Gestaltung des Geländes entwickelt. Kein Wunder also, dass es so lange leerstand und zusehens verfiel. Den Wert und die Attraktivität der Immobilie haben die vergangenen Jahre sicher nicht gesteigert.