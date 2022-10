Gesellschaft : Informieren, kaufen und gewinnen

Ein Einkaufsbummel durch die Dauner Innenstadt ist am verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr möglich. Foto: Ixfeld Alwin

Daun Zum dritten Mal findet am Sonntag, 30. Oktober, die Messe „Verein(t) in der Heimat“ im Dauner Forum statt. Dort präsentieren 15 Vereine ihre Arbeit. Ab 13 Uhr haben außerdem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.