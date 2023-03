Shopping Gerolstein lädt zu Kirmes und Einkaufsbummel

Am Sonntag öffnen dann die Geschäfte in Gerolstein von 13 bis 18 Uhr und locken mit etlichen Aktionen und Frühlingsangeboten. An der Geroteam-Theke am Rondell gibt es beispielsweise den Aktionsgerobon im Wert von 25 Euro für 22,50 Euro. Für das leibliche Wohl in der Innenstadt sorgen die heimische Gastronomie, das DRK, die Reservistenkameradschaft sowie die Betreiber von Reibekuchen-, Crepes- und Waffelständen. Großer Besuchermagnet wird wieder die Autoschau auf dem Brunnenplatz sowie in der Hauptstraße. Stellt sie doch traditionell den Auftakt von Autopräsentationen in der Eifel für die neue Saison dar. Und auch wenn man sich noch nicht für ein neues Modell entscheidet – eine Primel kann dennoch jeder Kunde mit nach Hause nehmen.