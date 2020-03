Einzelhandel : Verkaufsoffener Sonntag findet statt

Foto: TV/Vladi Nowakowski

Gerolstein/Daun Der „Frühling in Gerolstein“ am Sonntag, 8. März, wird nicht abgesagt. Auf Beschluss des Vorstands des Gero-Teams werde der Verkaufsoffene Sonntag mitsamt großer Autoshow, Aktionen in den Geschäften und einer Ausstellung von Geräten zur Holzbearbeitung und Gartengestaltung stattfinden.



„Es handelt sich zu weiten Teilen um eine Open-Air-Veranstaltung, wir glauben daher nicht, dass der Verkaufsoffene Sonntag dazu beitragen könnte, das Corona-Virus vermehrt zu verbreiten“, sagt Hans-Hermann Grewe, der Vorsitzende der Gerolsteiner Gewerbetreibenden.