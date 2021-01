Vorfall in Gerolstein : Eifeler Vermieter rollt mit Bagger an und reißt Haus mit Mieter darin teilweise ab

Ein Streit zwischen einem Vermieter und einem Mieter ist am Freitag in Gerolstein eskaliert. Der Hauseigentümer setzte sich selbst ans Steuer eines Baggers und riss sein Haus teilweise ab, in dem sich noch der Mieter befand.

Wie das Trierer Polizeipräsidium am Freitagabend mitteilte, ließ der Hauseigentümer am Freitagvormittag Baggerarbeiten auf seinem Grundstück durchführen. Dann habe er sich selbst an das Steuer des Baggers gesetzt und das Gebäude teilweise abgerissen. Der Mieter habe sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befunden, er sei jedoch nicht verletzt worden und habe sich nach dem Vorfall zunächst mit dem Ordnungsamt in Verbindung gesetzt, die dann die Polizei hinzugezogen habe.

Aktuell ist das Haus nach Polizeiangaben nicht bewohnbar und gilt als einsturzgefährdet. Gegen den Vermieter hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.