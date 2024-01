Kunst Große Freude an wunderbaren Werken: Vernissage zum 90. Geburtstag

„Fit wie ein Turnschuh“ - so hatte der Trierische Volksfreund zu Karl-Heinz-Schmitz’ Neunzigstem im Februar getitelt. Dabei war der sportliche Tagesrhythmus des Jubilars mit Fitnesstraining und Radtour skizziert und als Dritte im Bunde seines persönlichen Triathlons die tägliche Arbeit im Atelier genannt worden. In Letztere gibt nun die Ausstellung „Neue Werke“ in der Galerie Augarde Einblick.