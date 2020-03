KUNST : Versteigerung für einen guten Zweck

Galeristin Stefanie Mayer-Augarde (links) und Petra Vankerkom bei der Versteigerung von Werken des Künstlers Joachim Szymczak. Foto: Alwin Ixfeld

Daun. Mit der Versteigerung einiger Gemälde ist in der Dauner Galerie Augarde eine Ausstellung von Werken des Künstlers Joachim Szymczak zu Ende gegangen. Der Erlös geht an das Hilfsprojekt Lächeln am Himalaya.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alwin Ixfeld

„Wir wollten den Leuten Glück bringen mit der Kunst und Glück nach Nepal bringen mit den verkauften Werken“, so erklärt Stefanie Mayer-Augarde den Sinn der Kunstversteigerung in ihrer Galerie. Zwar sind zur Versteigerung der Kunstwerke von Joachim Szymczak nur neun Besucher gekommen, aber am Ende haben sieben Gemälde und einige Zeichnungen neue Besitzer gefunden.

Zuvor waren bereits elf der teils großformatigen Werke zum regulären Ausstellungspreis verkauft worden. Für das Hilfsprojekt Lächeln am Himalaya der gebürtigen Daunerin Petra Vankerkom kommen so mehr als 8000 Euro zusammen.

„Konkrete Vorstellungen, was wir in Nepal mit dem Geld unterstützen werden, gibt es noch nicht. Schön wäre es, etwas im Bereich Kultur aufzubauen, aber in der Region kann immer etwas passieren, und dann dient der Puffer als schnelle Hilfe“, erklärt Petra Vankerkom. Zu Beginn der Versteigerung hatte sie einige der jüngsten Hilfsaktionen vorgestellt: „Wir haben für ein privates Kinderheim mit 135 Kindern Hühner gekauft, 155 Stück für 150 Euro. Das ist ein Beispiel, wie man mit kleinen Summen Hilfe für 135 Kinder erzielt. Im Oktober haben wir für die Kinder Winterjacken für 1000 Euro gekauft und dann für 1300 Euro andere Kleidung.