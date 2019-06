Polizei : Versuchte Brandstiftung

Büchel (red) Bücheler Bürger bemerkten am Sonntag gegen 21.15 Uhr einen Brand in einer Mehrzweckhalle im Ort in der Verbandsgemeinde Ulmen. Dort seien auf einer Bühne gestapelte Kartons angezündet worden, teilt die Polizei mit.

Es seien leichte Brandschäden entstanden.

Bei den Löscharbeiten erlitten drei Personen leichte Verletzungen durch Rauchgas. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.