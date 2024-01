Abriss Das Ende einer Ära beim Kalkwerk in Pelm

Pelm · Es wird der letzte Einsatz in absehbarer Zeit an dieser Stelle sein: Mit schwerem Gerät wird derzeit nun auch das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Kalkwerks in Pelm abgerissen. Wird der Abbau im Steinbruch damit gestoppt?

17.01.2024 , 07:17 Uhr

Mit schwerem Gerät wird derzeit nun auch das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Kalkwerks in Pelm abgerissen. Hinter Absperrzäunen liegen nun noch die Überreste des Verwaltungstrakts und warten auf Abtransport und Entsorgung. Foto: TV/Mario Hübner

Das Gebäude ist bereits dem Erdboden gleichgemacht, hinter Absperrzäunen liegen nur noch die Überreste des Verwaltungstrakts und warten auf Abtransport und Entsorgung. Damit verschwindet das letzte sichtbare Zeugnis einer langen Firmengeschichte.