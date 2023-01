Bildung : Grundschule Daun bekommt größere Mensa

Daun Mehr Platz für die Schülerinnen und Schüler, die das Ganztagsangebot nutzen: Der Bauantrag für das rund 1,3 Millionen Euro teure Projekt ist eingereicht werden.

Die Grundschule (GS) Daun war eine der ersten Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz. Vor 20 Jahren wurde eine Mensa mit Küche in Betrieb genommen, ausgelegt für etwa 60 Schülerinnen und Schüler. Aber längst nutzen deutlich mehr Schülerinnen und Schüler das Angebot. Nach Angaben der Trägerin der Schule, der Verbandsgemeinde (VG) Daun, sind es 110 Kinder.

Um dem höheren Bedarf gerecht werden zu können, plant die VG nun eine größere Mensa und in einem Zug auch noch einen Raum für die Betreuende Grundschule. Konkret: Der neue Essensraum wird gut 115 Quadratmeter groß und 120 Sitzplätze bieten, der Betreuungsraum soll 60 Quadratmeter mit 60 Sitzplätzen groß werden. Damit will sich die VG auch schon wappnen für das Jahr 2026, wenn der Ganztagsbetreuungsanspruch für Kinder im Grundschulalter verpflichtend wird.

Die Erweiterung soll es ermöglichen, dass künftig etwa 230 Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen am Mittagessen teilnehmen können. Die neue Mensa wird nicht direkt ans bestehende Schulgebäude angebaut, sondern mit einer Passage verbunden. Nach Angaben der VG beläuft sich das Investitionsvolumen auf fast 1,3 Millionen Euro. Das Projekt wurde ins Landesschulbauprogramm 2022 aufgenommen, was bedeutet, dass die Kosten mit bis zu 60 Prozent gefördert werden.