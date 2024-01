Praktiker berichten von ihren Erfahrungen in der Kommunalpolitik Werben für kommunalpolitisches Engagement

Auf ihr liegt in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk im politischen Geschehen in Rheinland-Pfalz: die Kommunalwahl. Sie findet im Turnus von fünf Jahren statt, Wahltermin in diesem Jahr ist der 9. Juni. Die Wählerinnen und Wähler können dann mit ihren Stimmen über die Zusammensetzung der Orts-, Stadt- und Verbandsgemeinderäte, der Kreistage und der Ortsbeiräte entscheiden.