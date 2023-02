Sportstätten : Neubau der Turnhalle der Grundschule Dockweiler: So soll es nun vorangehen

Neubau der Turnhalle der Grundschule Dockweiler: So soll es nun vorangehen

Die Turnhalle in Dockweiler ist marode und soll abgerissen werden. Die VG Daun plant einen Neubau. Foto: Mario Hübner

Dockweiler/Daun Gut 40 Jahre ist sie alt, die Turnhalle der Grundschule in Dockweiler, aber schon seit längerer Zeit ist klar: Die Bausubstanz ist marode, eine vor Jahren beabsichtigte Sanierung lohnt sich nicht mehr. Abriss und Neubau sind längst beschlossene Sache, aber für die Realisierung braucht es einen langen Atem.

Die Vorgeschichte: Als Trägerin der Schule hatte die Verbandsgemeinde (VG) Daun 2017 geplant, das Gebäude für rund 1,9 Millionen Euro zu sanieren. Bei der Untersuchung der Halle stellte sich aber heraus, dass sich das nicht mehr lohnen würde. Die Gemeinde Dockweiler war auch für den Neubau und plädierte für eine Mehrzweckhalle. Der VG-Rat entschied aber 2018, sich nicht an den Kosten einer Mehrzwecknutzung zu beteiligen – ein Betrag von gut 410.000 Euro. Den die Gemeinde aber nicht selbst stemmen wollte.

Also ging die Reise in Richtung reine Turnhalle, die aber nicht nur von der Schule, sondern auch von ortsansässigen Vereinen für Trainings- und Wettkampfbetrieb genutzt werden soll. 2020 hatte der Jugendhilfeausschuss des Kreises Vulkaneifel den Neubau der Halle auf die Prioritätenliste der Förderung von Sportanlagen auf den ersten Platz gesetzt. Eine vorläufige Schätzung der VG-Verwaltung ging damals von Kosten in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro aus.