Feuerwehren : Großer Dank und Erinnerung an die Fluteinsätze

Großer Dank und Erinnerung an die Fluteinsätze

Beim Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag in Birresborn wurden zahlreiche Kameraden ernannt und geehrt sowie zehn Feuerwehrfahrzeuge eingeweiht. Foto: TV/Rathaus Gerolstein

Birresborn Beim Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag in Birresborn wurden zahlreiche Wehrleute geehrt und neue Fahrzeuge eingeweiht.

Beim Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag in Birresborn wurden zahlreiche personelle Ehrungen und Ernennungen vorgenommen und zehn Feuerwehrfahrzeuge eingeweiht. „Dieser Tag soll Anerkennung für die geleistete Arbeit und die vielen ehrenamtlichen Stunden der vielen Freiwilligen sein“, sagte Bürgermeister Hans Peter Böffgen.

Am Vormittag stand die Wehrführertagung mit Ernennungen und Entpflichtungen auf dem Programm, am Nachmittag bildeten zahlreiche Ehrungen Höhepunkte des Feuerwehrfestes.

Nach einer Gedenkminute an die seit dem jüngsten VG-Feuerwehrtag im Juni 2019 in Pelm verstorbenen Feuerwehrmitglieder stellte Böffgen die Stärke der VG-Wehren vor: In 58 Feuerwehren sind rund 1300 Feuerwehrleute engagiert, davon 350 Atemschutzgeräteträger sowie 110 Fahrzeuge einsatzbereit.