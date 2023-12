Erste Seniorenbeauftragte in der VG Gerolstein Wie Alwine Janitschke die Pelmer Senioren unterstützt und stärkt

„Um die Bedürfnisse der Senioren in unseren Gemeinden besser erfassen zu können, braucht es in jeder Ortsgemeinde und Stadt eigene Seniorenbeauftragte. Sie kennen die Menschen vor Ort und ihre Belange und können im Bedarfsfalle vermitteln – sei es bei sozialen Fragen, zu Hilfsangeboten für ältere Menschen oder zum Thema Pflege und Mobilität“, ist der Standpunkt der Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein, Elisabeth Reinarz.