Investitionen : Die neue VG Gerolstein wächst und gedeiht

Foto: TV/Mario Hübner

Jünkerath Vier Jahre nach der Fusion präsentiert sich die neue, große Verbandsgemeinde Gerolstein trotz Flut, massiver Kostensteigerungen und einem beachtlichen Schuldenberg gefestigt und weiterhin investitionsfreudig.

Wächst vielleicht doch so langsam zusammen, was zusammengehört? Am Ort ihrer ersten Zusammenkunft vor vier Jahren (im Januar 2019 in der Graf-Salentin-Schule in Jünkerath) ist der Rat der neuen Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein nun erneut zusammengekommen, um den Haushalt der großen Gebietskörperschaft (445 Quadratkilometer Fläche, zwei Städte und 36 Ortsgemeinden, 31.000 Einwohner) für 2023 zu verabschieden. Und das tat er einstimmig, bei drei Enthaltungen. Bürgermeister Hans Peter Böffgen (parteilos), für den das Zusammenwachsen der Neuen VG das mit Abstand wichtigste Thema seiner Amtszeit ist, sagte denn auch nicht ohne Stolz: „Ich freue mich, dass wir nun zum fünften Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und die Umlage erneut stabil bei 37,5 Prozentpunkten bleibt.“ Und wenig später, als es um die Ausgaben der VG geht, meinte er: „Man muss immer auch sehen, welche Leistungen für die Einwohner dahinter stehen.“

Bei den Unterhaltungen der Schulen und Kindergärten (4,7 Millionen Euro), bei den Kitas (4,9 Millionen Euro), bei der sozialen Sicherung (3,4 Millionen Euro), beim Brandschutz (2,1 Millionen Euro), bei den Frei- und Hallenbädern (770.000 Euro), bei den Bürgerbüros (1,1 Millionen Euro), bei der Tourismusförderung (770.000 Euro) oder bei der Unterhaltung der Sportanlagen (235.000 Euro). Und hinzu kämen, so Böffgen, ja noch die Investitionen.

Kämmerer Richard Bell sagte, bevor er Erläuterungen zu den maßgeblichen Posten gab: „Die wichtigste Aussage lautet: Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, das Vermögen der Verbandsgemeinde wird sich erhöhen.“ Das Etatvolumen steigt um rund 3 Millionen Euro auf nunmehr 30 Millionen Euro, der Jahresüberschuss beträgt rund 100.000 Euro.

Info Investitionen 2023 in der VG Gerolstein Neubau Turnhalle Hillesheim: Die Gesamtsumme steigt um weitere 1,541 Millionen Euro auf nunmehr 4,741 Millionen Euro. Grund ist vor allem die erhebliche Kostensteigerung im Baugewerbe. Der zusätzliche Finanzbedarf muss komplett über einen Investitionskredit gedeckt werden. Nach Abzug des Landeszuschusses von 1,23 Millionen Euro und des Kreiszuschusses von 188.000 Euro verbleibt ein Eigenanteil der VG Gerolstein von gut 3,4 Millionen Euro. Der Rohbau inklusive Dach steht bereits, Anfang 2024 soll das Prestigeobjekt genutzt werden können. Nahwärmenetz Gerolstein: Für kalkulierte 1,56 Millionen Euro soll 2024 ein Nahwärmenetz in Gerolstein gebaut werden, mit dem Hallenbad, Realschule plus und Rathaus (und eventuell weitere Abnehmer) bedient werden sollen. Ziel ist es langfristig, Kosten einzusparen. Nachdem 2020 bereits 60.000 Euro bereitgestellt wurden, kommen in diesem Jahr weitere 200.000 Euro für Planungsleistungen hinzu. Für 2024 sind dann 1,3 Millionen Euro für die Realisierung eingeplant. Es wird mit einer hohen Förderung gerechnet. Brandschutz: Nachdem die Feuerwehr in Gerolstein in jüngster Vergangenheit bereits damit ausgestattet wurde, steht nun auch für die Feuerwehr Jünkerath der Kauf einer neuen Drehleiter an – mit Abstand größter Posten in diesem Bereich. Es wird mit einer Ausgabe von knapp 900.000 Euro sowie einem Landeszuschuss von 167.000 Euro kalkuliert, sodass ein Eigenanteil von knapp 730.000 Euro bleibt. Die Anschaffung ist für 2024 geplant, in diesem Jahr wird das dafür benötigte Geld aber bereits über eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Zudem werden weitere Feuerwehreinheiten mit Neufahrzeugen ausgestattet, zum Beispiel die in Stadtkyll und Oos. Wegen der steigenden Waldbrandgefahr erhält die darauf spezialisierte Feuerwehr Birresborn einen Löschwasserbehälter mit 15.000 Litern Fassungsvermögen. Schulen: Nach bereits bereitgestellten 50.000 Euro werden in diesem Jahr weitere 100.000 Euro für Planungsleistungen zur geplanten Generalsanierung der Grundschule Birresborn zur Verfügung gestellt. Die Ausschreibung des Vorhabens ist für Frühjahr 2024 geplant, die Realisierung direkt im Anschluss. Die insgesamt mit rund 1,3 Millionen Euro kalkulierte Generalsanierung der Realschule plus in Hillesheim wird auch 2023 fortgesetzt. Rund 400.000 Euro sollen dann investiert werden. Daneben wurden in jüngster Vergangenheit gleich mehrere Klassenräume generalsaniert, die durch die Flut beschädigt wurden. Die Finanzierung dafür ist allerdings zu 100 Prozent aus dem Hochwasserfonds des Landes erfolgt, wirkte sich daher nicht negativ auf den VG-Etat aus. Zudem werden für etliche Schulen neue Lernmittel wie Laptops und Smartboards gekauft. Kitas: An der Kita Kunterbunt werden wegen massiven Platzbedarfs Nebenräume angebaut sowie Einrichtungsgegenstände angeschafft. Die Gesamtkosten betragen 475.000 Euro, nach Abzug des Kreiszuschusses über 95.000 Euro verbleibt ein Eigenanteil von 380.000 Euro, den die beteiligten Kommunen zu erbringen haben. Die bereits 2014 vom damaligen VG-Rat Gerolstein beschlossene Sanierung der Sporthalle der Grund- und Realschule plus in Gerolstein soll 2024 starten. Die kürzlich aktualisierte Kostenkalkulation geht von einer Kostensteigerung von damals 1,6 Millionen Euro auf nunmehr 3,8 Millionen Euro aus. Es werde jedoch knapp 2 Millionen Euro an Zuschüssen erhofft.

Weitere wichtige Aussagen: Die VG-Umlage – also die Beiträge der Kommunen an die Verbandsgemeinde, mit der diese sich maßgeblich finanziert – bleibt bei 37,5 Prozentpunkten (siehe Extra). Die Liquiditätskredite – also der Dispo für den kurzfristigen Finanzbedarf – werden auf 0 heruntergefahren. Der kommunale Finanzausgleich zeigt Wirkung (+ 1 Million Euro). Die Schulden liegen zu Jahresbeginn bei stattlichen 25 Millionen Euro, abzüglich der Tilgung von knapp 1,4 Millionen Euro liegen sie zum Jahresende 2023 bei rund 23,6 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die verbliebenen Altschulden der ehemaligen VG Obere Kyll von 4,5 Millionen Euro.

Und es wird dennoch, wenn auch in geringerem Umfang als in den Vorjahren, als Großprojekte angestoßen wurden, investiert: für insgesamt 2,4 Millionen Euro (siehe Extra). Dafür müssen gut 2,1 Millionen Euro neue Kredite aufgenommen werden. Hinzu kommen weitere Kredite aus den Vorjahren in Höhe von 2,7 Millionen Euro, sodass 2023 für rund 5 Millionen Euro investiert wird. Mit Abstand größter Posten ist der Neubau der Turnhalle für die Realschule plus in Hillesheim, einem der wichtigsten Vorhaben im Rahmen der Fusion der drei ehemaligen Vgen Gerolstein, Hillesheim, Obere Kyll zur neuen, großen VG Gerolstein. Angesichts der hohen Baukostensteigerung wird nun mit Gesamtkosten von mehr als 4,7 Millionen Euro gerechnet. Kurz vor Baubeginn war noch mit gut 3 Millionen Euro kalkuliert worden.

Extra Sie bezahlen die VG-Umlage 2023 Auch 2023 bleibt die VG-Umlage bei 37,5 Prozent. Dadurch nimmt die VG von den Gemeinden rund 15,6 Millionen Euro ein. Das sind 1,8 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr. Nur drei der 38 Gemeinden zahlen weniger als im Vorjahr (Densborn - 93.000 Euro, Hallschlag - 59.000 Euro, Mürlenbach - 18.000 Euro). Die Top-5 der Zahler sind: Gerolstein mit 3,92 Millionen Euro, Hillesheim mit 1,69 Millionen Euro, Stadtkyll mit 1,32 Millionen Euro, Jünkerath mit 800.000 Euro und Üxheim mit 735.000 Euro.

CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Schildgen sagte: „Das ist wieder ein ganz solider Haushalt.“ Mit Blick auf dieses Jahr und den Zeitraum seit der Fusion meinte er zudem: „Es ist schon beeindruckend, welche Projekte wir bereits auf den Weg gebracht haben. Insgesamt eine gute Entwicklung.“ In die gleiche Kerbe schlug SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Demoulin: „Das ist ein überaus solider Haushalt. Bis auf die Anpassung der Gebühren, die sich aber im Rahmen bewegen, ist dies ein gutes Signal. Vor allem die unveränderte VG-Umlage zeigt, dass wir einerseits als VG handlungsfähig sind, andererseits aber auch den Kommunen den nötigen Spielraum geben. Ein gutes Miteinander.“ Marco Weber (FDP) lobte ebenfalls: „Wir setzen damit inhaltlich sinnvolle Akzente, zum Beispiel in die Sporthalle in Hillesheim, den Ausbau des Radwegenetzes und das geplante Nahwärmenetz sowie Investitionen in erneuerbare Energien insgesamt wie das neue Blockheizkraftwerk für die Kläranlage Lissingen.“