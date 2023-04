Mehr als zwei Millionen Euro für Feuerwehren Neue Sirenen für mehrere Standorte in der Verbandsgemeinde Gerolstein

Im vergangenen Jahr wurden nach VG-Angaben rund 2,2 Millionen Euro für das Feuerwehrwesen bereitgestellt, 2023 bewegt sich das in einer ähnlichen Größenordnung. So werden auch in diesem Jahr 2023 wieder an vielen Feuerwehrgerätehäusern (FGH) Sanierungs- und Umbauarbeiten vorgenommen. Von der Erneuerung der Heizungsanlage in Stadtkyll, über eine neue Blitzschutzanlage in Gerolstein und Sanierungen in Birgel, Birresborn und Ormont bis zu Umbauten in Gees und Niederbettingen. In der Planung sind Sanierungen in Berndorf und Basberg. Bereits beschlossen und in Arbeit ist der Neubau des gemeinsamen FGH Wiesbaum-Mirbach.