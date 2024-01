Erneut keine Umlagenerhöhung Auf Kurs: Junge VG Gerolstein entwickelt sich gut

Die Errichtung eines Nahwärmenetzes für Realschule, Schwimmbad, Kita und Rathaus in Gerolstein, die Erweiterung und Generalsanierung der Realschulturnhalle in Gerolstein, die Generalsanierung der Grundschule Birresborn samt Installation eines Nahwärmenetzes für Schule, Turnhalle und Kita sowie Anschaffungen für die Feuerwehren im großen Stil sind die wichtigsten Investitionen der Verbandsgemeinde Gerolstein in diesem Jahr.

Foto: TV/Mario Hübner